Списки Кабмина и специальная банковская карта. Нардеп Железняк рассказал, как будут выплачивать «тысячу Зеленского»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабинет министров создаст специальный перечень предприятий, которые будут участвовать в реализации инициативы президента Владимира Зеленского выплачивать по одной тысяче гривен полностью вакцинированным от коронавируса украинцам.

Об этом в Telegram написал нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

По его словам, правительство может сформировать перечень предприятий согласно классификации видов экономической деятельности (КВЭД), в который войдут авиакомпании, «Укрзалізниця», кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи, спорткомплексы, спортивные клубы, фитнес-центры.

После этого предприятия, деятельность которых подпадает под избранные категории КВЭД, проверят на критерии соответствия.

«Далее банки через POS-терминал каким-то прекрасным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе», — написал нардеп.

Одновременно, по его словам, граждане в «Дії» будут проходить верификацию и получать специальную банковскую карту. Кабмин будет перечислять на эту карточку обещанную Зеленским 1 000 гривен. У граждан будет 4 месяца, чтобы потратить эти средства.

Железняк добавил, что программа продлится с 19 декабря и до конца 2022 года. Для предприятий-участников программы будет обязательный критерий — на них должно работать не менее 5 сотрудников, также должен быть оплачен единый социальный взнос за II—III кварталы 2021 года. На реализацию программы в этом году предусмотрено 3 миллиарда гривен.