Компанию Amazon оштрафовали на $500 тысяч за сокрытие случаев заражения коронавирусом среди сотрудников

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Власти Калифорнии оштрафовали компанию Amazon на $500 тысяч за «ненадлежащее информирование о коронавирусе».

Об этом со ссылкой на заявление генпрокурора штата Роба Бонты пишет The Guardian.

Согласно материалам дела, компания скрывала от своих сотрудников случаи заболевания, чем подвергала их опасности. Также Amazon не сообщала о заболевших в местные органы здравоохранения.

«Многие работники по понятным причинам были напуганы и бессильны принимать осознанные решения, чтобы защитить себя и своих близких», — заявил генпрокурор.

Нарушения были зафиксированы на предприятиях Amazon в Калифорнии, где работает около 150 тысяч человек.

Также Amazon согласилась сообщать местным органам здравоохранения о новых случаях заражения вирусом в течение 48 часов.

По словам Бонты, это решение является первым в своем роде в США и соответствует закону штата о праве на информацию, который вступил в силу в прошлом году.