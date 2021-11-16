На границе между Арменией и Азербайджаном возобновились бои. Страны обвинили друг друга в провокациях
- Автор:
- София Телишевская
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MoD of Armenia
Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации на спорной территории и обвинили друг друга в провокациях. Армянская сторона даже понесла потери.
Информацию об этом подтвердили министерства обороны Армении и Азербайджана.
Баку сообщил об уничтожении и захвате армянской техники, а Ереван утверждает, что в ответ на вооруженные провокации уничтожил технику Азербайджана.
Заявления об обострении ситуации появляются уже четвертый день подряд. Азербайджанские военные даже заявляли, что продвинулись вперед, но в Минобороны Армении эти заявления опровергли.
Однако 16 ноября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные зашли на территорию страны на одном из восточных участков границы. Других обстоятельств он не сообщил, в частности, где именно и при каких обстоятельствах произошло продвижение.
В то же время Минобороны Азербайджана отметило, что именно подразделения армянских вооруженных сил «осуществили широкомасштабную провокацию» на двух участках государственной границы.
«16 ноября около 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства. Армянские военные подразделения атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах», — говорится в сообщении.
Позже Азербайджан сообщил, что Армения применила вблизи границы артиллерийские установки. В Министерстве обороны страны утверждают, что ответным огнем уничтожили противотанковую установку и миномет.
«16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана совершили очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции», — говорится в заявлении Министерства обороны Армении.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая длилась полтора месяца (с 27 сентября). Стороны понесли значительные потери — тысячи убитых военных и сотни раненых гражданских при обстреле городов. Азербайджан в этой войне получил в боях 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.