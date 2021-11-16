Pfizer бесплатно поделится лицензией на свои таблетки от коронавируса. Это сделает их более доступными в бедных странах

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Американская компания Pfizer решила бесплатно поделиться лицензией на свой экспериментальный препарат от коронавируса «Паксловид».

Об этом пишет The New York Times.

Pfizer передаст разрешение Патентному пулу лекарственных средств (MPP), некоммерческой организации, поддерживаемой Организацией Объединенных Наций. Та, в свою очередь, сможет передавать сублицензию на препарат другим производителям.

«Они получат формулу препарата Pfizer и смогут продавать его для использования в 95 развивающихся странах, в основном в Африке и Азии, как только регулирующие органы этих стран разрешат препарат», — сообщает издание.

Сообщается, что Pfizer сначала начнет ограниченное собственное производство и планирует к концу этого года произвести достаточное количество таблеток, чтобы обеспечить курс лечения для 180 тысяч человек. Компания рассчитывает нарастить производство до 50 миллионов курсов лечения препаратом в 2022 году. Pfizer уже заявила, что ее «Паксловид» будет стоить в бедных странах дешевле, чем в богатых.

В конце октября фармацевтическая компания Merck первой решила поделиться лицензией на свой экспериментальный препарат «Молнупиравир» для лечения COVID-19. Эксперты высказали мнение, что в результате такого решения цена курса лечения может упасть ниже $10.