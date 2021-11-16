Курс биткоина резко обвалился после рекордного роста
- Автор:
- София Телишевская
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Andre Francois / Unsplash
После рекордного роста биткоина до $69 тысяч стоимость криптовалюты потеряла 11% своей цены и продолжает падение.
Сейчас курс биткоина остановился на отметке $60,4 тыс., об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
По данным Reuters, стоимость биткоина с июня выросла благодаря массовому распространению криптовалюты и недавнему запуску фьючерсного биржевого фонда на биткоин в США.
Вероятно, причиной потери 11% капитализации криптовалюты стала массовая распродажа биткоинов после резкого роста стоимости, а также больше всего за четыре года обновления сети.
Наряду с этим биткоин остается самой популярной криптовалютой в мире. Его капитализация составляет $1,2 триллиона.
- Ранее аналитики JPMorgan Chase прогнозировали, что цена биткоина в долгосрочной перспективе может превысить $146 тысяч долларов. Рынок криптовалют стал более зрелым, поскольку на него пришло много крупных инвесторов.
- В начале года стоимость биткоина стремительно росла, достигнув рекордной цены 17 апреля — почти $62 тысячи. После этого валюта стала дешеветь. 18 мая за сутки биткоин, Ethereum и Dogecoin значительно потеряли в цене из-за действий Пекина. Китай в тот день запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями таких валют. Целью таких действий власти Китая называют борьбу с отмыванием денег.