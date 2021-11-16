Курс биткоина резко обвалился после рекордного роста

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Andre Francois / Unsplash

После рекордного роста биткоина до $69 тысяч стоимость криптовалюты потеряла 11% своей цены и продолжает падение.

Сейчас курс биткоина остановился на отметке $60,4 тыс., об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По данным Reuters, стоимость биткоина с июня выросла благодаря массовому распространению криптовалюты и недавнему запуску фьючерсного биржевого фонда на биткоин в США.

Вероятно, причиной потери 11% капитализации криптовалюты стала массовая распродажа биткоинов после резкого роста стоимости, а также больше всего за четыре года обновления сети.

Наряду с этим биткоин остается самой популярной криптовалютой в мире. Его капитализация составляет $1,2 триллиона.