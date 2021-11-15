В сети биткоина стартовало первое за последние 4 года крупное обновление. Что изменится?

В блокчейне криптовалюты биткоин стартовало крупнейшее за последние 4 года обновление под названием Taproot. Оно должно повысить конфиденциальность и масштабируемость сети, а также открыть потенциал для смарт-контрактов.
Об этом пишут CNBC и The Page.
Обновление внесет изменения в цифровые подписи, что позволит агрегировать несколько подписей для одной транзакции в единую подпись. Сейчас криптовалюта использует алгоритм, создающий подпись из закрытого ключа, который управляет кошельком биткоинов. После обновления ключи будут более конфиденциальными — они будут менее заметны в цепочке транзакций.
Taproot поменяет правила для смарт-контрактов. Их можно будет использовать почти для любых транзакций, а сами они позволят создавать приложения и бизнес на блокчейне.
В целом обновление снизит размер комиссий в сети биткоина.
Некоторые аналитики считают, что обновление Taproot положительно повлияет на роста криптовалюты.
- Биткоин остается самой популярной криптовалютой в мире. Его капитализация составляет $1,2 триллиона.
- 9 ноября курс биткоина во время торгов превысил отметку в $68 тысяч, побив предыдущий рекорд почти в $67 тысяч.