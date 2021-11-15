В сети биткоина стартовало первое за последние 4 года крупное обновление. Что изменится?

В блокчейне криптовалюты биткоин стартовало крупнейшее за последние 4 года обновление под названием Taproot. Оно должно повысить конфиденциальность и масштабируемость сети, а также открыть потенциал для смарт-контрактов.

Об этом пишут CNBC и The Page.

Обновление внесет изменения в цифровые подписи, что позволит агрегировать несколько подписей для одной транзакции в единую подпись. Сейчас криптовалюта использует алгоритм, создающий подпись из закрытого ключа, который управляет кошельком биткоинов. После обновления ключи будут более конфиденциальными — они будут менее заметны в цепочке транзакций.

Taproot поменяет правила для смарт-контрактов. Их можно будет использовать почти для любых транзакций, а сами они позволят создавать приложения и бизнес на блокчейне.

В целом обновление снизит размер комиссий в сети биткоина.

Некоторые аналитики считают, что обновление Taproot положительно повлияет на роста криптовалюты.