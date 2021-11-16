В Европе и Азии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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В последние дни Всемирная организация здравоохранения животных сообщила о нескольких очагах вспышки тяжелого штамма птичьего гриппа в Европе и Азии.

Об этом сообщает агентство Reuters и издание The Guardian.

В Норвегии вспышку птичьего гриппа H5N1 зафиксировали в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается семь тысяч птиц. В связи с этим правительство Бельгии установило в стране состояние повышенного риска распространения птичьего гриппа, приказав с понедельника держать домашнюю птицу в закрытых помещениях.

В начале месяца в Великобритании ввели режим предупреждения птичьего гриппа, а владельцев птицеферм призвали обращаться к ветеринарам, чтобы проверять птиц при обнаружении минимальных угроз.

В то же время в Южной Корее вспышка болезни произошла на ферме, где насчитывается около 770 тысяч единиц домашней птицы. Всех животных убили, чтобы остановить распространение болезни. Вспышку штамма H5N8 зафиксировали и на птицефабрике в Японии.

Тем временем в Китае уже сообщили о 21 случае заражения людей птичьим гриппом штамма H5N6.

Птичий грипп — это инфекционное заболевание птиц, вызванное различными штаммами вируса гриппа. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов (дискоординация движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние, опухание и почернение гребня, отечность головы и шеи). Болезнь может иметь как бессимптомное течение, так и повлечь скорую смерть. ВОЗ отмечает, что обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако есть случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь у людей. В большинстве случаев инфицированные люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или загрязненными их пометом предметами.