Правоохранители пришли с обыском к нардепу Илье Киве
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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УНИАН
Во вторник, 16 ноября, утром работники Государственного бюро расследований, Офиса генерального прокурора и Нацполиции производят обыск в доме нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.
Как сообщили «Бабелю» в Офисе генпрокурора, следственные действия происходят в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием.
Факт обысков «Бабелю» подтвердили и в Госбюро расследований.
В то же время нардеп выложил на своей странице в Facebook видео с места событий, в котором заявил, что обыски связаны с его политической позицией и являются «системным давлением» на оппозицию.
«Проводят обыски. За что? За поздравление Путина, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника. Власти считают, что это в сегодняшнее время преступление», — заявил Кива.
Также об обысках у Кивы во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил его однопартиец Нестор Шуфрич.
- 29 октября Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата партии Ильи Кивы после его видеопоздравления президента РФ Владимира Путина.
- Несколькими днями ранее против Кивы возбудили еще одно производство — из-за видео, в котором нардеп с автоматом в руках заявляет, что является лидером «антифашистского движения» в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.