Американский эсминец USS Porter покидает акваторию Черного моря

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Ракетный эсминец Военно-морского флота США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное в связи с окончанием военных учений.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота.

«Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой запланированный южный переход из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.

Эсминец США USS Porter (DDG-78) в субботу, 30 октября, вошел в Черное море. В России сразу отметили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями корабля.