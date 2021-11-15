Омбудсмен Украины Денисова: У Саакашвили началась рвота с кровью
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Палинчак Михаил / УНИАН
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.
Об она сообщила в своем Telegram.
По ее словам, о резком ухудшении здоровья Саакашвили грузинским властям сообщила член консилиума врачей, которая просила привлечь к медосмотру политика гастроэнтеролога. Консилиум однако не может попасть к Саакашвили второй день.
Денисова 16 ноября планирует лично посетить Саакашвили, но пока она не получила ни разрешения, ни отказа.
Политик по прежнему продолжает голодовку уже в тюремной больнице.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку у него есть украинское гражданство, но сам политик против этого.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили из-за ухудшения здоровья. 8 ноября политика перевели из тюрьмы в больницу для обвиняемых и осужденных.
- 14 ноября в окружении Саакашвили заявили, что политика могут перевести в реанимационное отделение тюремной больницы.