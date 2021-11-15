Омбудсмен Украины Денисова: У Саакашвили началась рвота с кровью

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Палинчак Михаил / УНИАН

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.

Об она сообщила в своем Telegram.

По ее словам, о резком ухудшении здоровья Саакашвили грузинским властям сообщила член консилиума врачей, которая просила привлечь к медосмотру политика гастроэнтеролога. Консилиум однако не может попасть к Саакашвили второй день.

Денисова 16 ноября планирует лично посетить Саакашвили, но пока она не получила ни разрешения, ни отказа.

Политик по прежнему продолжает голодовку уже в тюремной больнице.