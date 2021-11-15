Армения обвинила Азербайджан в попытке вторжения. Стычки между военными идут третий день

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Армения обвинила Азербайджан в попытке захвата четырех опорных пунктов вблизи Лачинского района. Азербайджан обвинения опроверг, утверждая, что его солдаты не пересекали границу и действовали на своей суверенной территории.

Армянская сторона утверждает, что военные Азербайджана с бронетехникой пытались захватить пункты и после коротких переговоров отошли, но армянские военные не смогли на них вернутся.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности и отправил в отставку министра обороны Аршака Карапетяна, назначив на его место Сурена Папикяна. Свое решение он объяснил анализом событий, происходящих с 14 ноября — тогда между войсками стран также произошла перестрелка.

В Минобороны Азербайджана заявили, что военные не вторгались на территорию Армении и реагировали на стягивание армянских войск вдоль Лачинского района с 9 ноября, а также отвечали на обстрелы 14 ноября.

Точных данных о потерях и раненых нет.

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