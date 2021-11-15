Армения обвинила Азербайджан в попытке вторжения. Стычки между военными идут третий день
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- Костя Андрейковец
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Армения обвинила Азербайджан в попытке захвата четырех опорных пунктов вблизи Лачинского района. Азербайджан обвинения опроверг, утверждая, что его солдаты не пересекали границу и действовали на своей суверенной территории.
Армянская сторона утверждает, что военные Азербайджана с бронетехникой пытались захватить пункты и после коротких переговоров отошли, но армянские военные не смогли на них вернутся.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности и отправил в отставку министра обороны Аршака Карапетяна, назначив на его место Сурена Папикяна. Свое решение он объяснил анализом событий, происходящих с 14 ноября — тогда между войсками стран также произошла перестрелка.
В Минобороны Азербайджана заявили, что военные не вторгались на территорию Армении и реагировали на стягивание армянских войск вдоль Лачинского района с 9 ноября, а также отвечали на обстрелы 14 ноября.
Точных данных о потерях и раненых нет.
- 13 ноября в Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана днем открыли огонь по армянским позициям на границе. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения в очередной раз провела провокацию. 14 ноября стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах в двух районах.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая длилась полтора месяца (с 27 сентября). Стороны понесли значительные потери — тысячи убитых военных и сотни раненых гражданских при обстреле городов. Азербайджан в этой войне получил в боях 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.