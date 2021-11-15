Зеленский анонсировал выплату по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса

Новости

National Bank Of Ukraine / Flickr

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что государство поддержит те сферы, которые больше всего пострадали от карантина — а именно креативную, спортивную и транспортную отрасль.

«Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение «Дія». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние ж/д и авиаперевозки», — пояснил он.

По словам Зеленского, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее выделят около 3 млрд. гривен. И еще столько же — в начале 2022 года.

Президент подчеркнул, что государство обеспечит возможность получить эту тысячу всем вакцинированным гражданам, в том числе пожилым людям.