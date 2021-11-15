Индия впервые за все время пандемии открыла границы для вакцинированных туристов

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Индия в первый раз за все время пандемии открыла границы для вакцинированных туристов. В списке разрешенных 99 стран.

Об этом пишет CNBC.

Согласно рекомендациям властей, граждане из этих государств смогут въехать в Индию без необходимости сдавать тест по прибытии, но они должны будут следить за своим здоровьем в течение 14 дней.

В перечне из 99 стран есть США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Бразилия, ряд стран-членов ЕС, а также Украина.

В Индию пустят туристов, полностью вакцинированных препаратами, признанными ВОЗ или другими государствами.