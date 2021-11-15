Госстат: ВВП Украины в третьем квартале вырос всего на 2,4% — экономика восстанавливается, но медленно
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Death to Stock
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Экономика страны восстанавливается медленно.
Об этом свидетельствуют данные оперативной оценки Государственной службой статистики.
По сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора, ВВП увеличился на 1,4%. Второй квартал этого года показал рост ВВП на 5,7%.
Тогда экономика Украины возобновила рост после пяти кварталов падения подряд, пик которого пришелся на второй квартал 2020 года. Тогда из-за локдауна ВВП упал на 11,2%.
Коронавирус ощутимо ударил по экономике в прошлом году. В целом ВВП за 2020 год упал 4%.
- Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%, а Нацбанк — на 3,8%.
- В ноябре Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 и 2022 году на уровне 3,5%. Такой же прогноз дает Международный валютный фонд.