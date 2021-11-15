Госстат: ВВП Украины в третьем квартале вырос всего на 2,4% — экономика восстанавливается, но медленно

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Death to Stock

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Экономика страны восстанавливается медленно.

Об этом свидетельствуют данные оперативной оценки Государственной службой статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора, ВВП увеличился на 1,4%. Второй квартал этого года показал рост ВВП на 5,7%.

Тогда экономика Украины возобновила рост после пяти кварталов падения подряд, пик которого пришелся на второй квартал 2020 года. Тогда из-за локдауна ВВП упал на 11,2%.

Коронавирус ощутимо ударил по экономике в прошлом году. В целом ВВП за 2020 год упал 4%.