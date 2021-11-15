В Испании свою первую вакцину против коронавируса протестируют на более чем тысячи добровольцев в больницах

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Испанское агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения (AEMPS) дало разрешение компании Hipra на проведение второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Об этом 15 ноября сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

По его словам, правительство выделило на разработку препарата грант в размере €15 миллионов.

Как отмечается, Hipra проведет испытания в 10 больницах по всей Испании на примерно 1 100 добровольцах, которые ранее получили две дозы вакцины Pfizer. Цель исследования — оценить безопасность и способность бустерной дозы вакцины вызывать иммунный ответ у взрослых с полной вакцинацией.

Также в агентстве рассказали, что по результатам проведенных в августе испытаний вакцина была признана безопасной. Тогда добровольцы получили по две дозы вакцины Hipra с интервалом в 21 день и будут находиться под наблюдением в течение 48 недель после второй прививки.

Вакцина Hipra против COVID-19 создана из двух структурно похожих рекомбинантных белков, один из которых соответствует альфа-варианту, а другой — бета-варианту. Соединяясь, они образуют уникальную структуру. В состав вакцины также входит вещество, ускоряющее и усиливающее действие основного компонента, — адъювант.

Hipra заявила на своем веб-сайте, что планирует создать 600 миллионов доз в 2022 году и 1 200 миллионов доз в 2023 году.

Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8ºС.