В «Дії» уже можно сгенерировать сертификат о выздоровлении от коронавируса. Он действует 90 дней

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В приложении «Дія» теперь украинцы могут сгенерировать сертификат о выздоровлении от коронавирусной болезни. Срок действия документа составляет 90 дней.

«Бабель» также сгенерировал такой сертификат — все работает.

Сертификат генерируется на основе медицинской записи, куда врач внес диагноз пациента. Эти данные «Дія» берет из электронной системы здравоохранения.

Документ можно получить на 15-й день с момента внесения диагноза в систему, запись должна віглядеть вот так: «U07.1 — 2019-nCoV острая респираторная болезнь».

Сгенерировать сертификат о выздоровлении смогут те, кто переболел COVID-19, в течение 3,5 месяца до запуска нового функционала.

COVID-сертификат о выздоровлении может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.