В «Дії» уже можно сгенерировать сертификат о выздоровлении от коронавируса. Он действует 90 дней
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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МВД
В приложении «Дія» теперь украинцы могут сгенерировать сертификат о выздоровлении от коронавирусной болезни. Срок действия документа составляет 90 дней.
«Бабель» также сгенерировал такой сертификат — все работает.
Сертификат генерируется на основе медицинской записи, куда врач внес диагноз пациента. Эти данные «Дія» берет из электронной системы здравоохранения.
Документ можно получить на 15-й день с момента внесения диагноза в систему, запись должна віглядеть вот так: «U07.1 — 2019-nCoV острая респираторная болезнь».
Сгенерировать сертификат о выздоровлении смогут те, кто переболел COVID-19, в течение 3,5 месяца до запуска нового функционала.
COVID-сертификат о выздоровлении может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.
- Министерство цифровой политики недавно убрало кнопку «удалить» из перечня возможных действий, которые можно выполнить с электронным COVID-сертификатом. Теперь, чтобы обновить «желтый» сертификат на «зеленый» после полной вакцинации, необходимо отправить новый запрос на получение обновлений, то есть удалять ничего не нужно.
- С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в «Дії» в скором времени появится отрицательный ПЦР-тест и уже появился детский ковид-сертификат. Кроме того, Минцифры упростило получение сертификата о вакцинации — не надо больше крутить головой.