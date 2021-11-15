ГБР возбудило дело после аудита госимущества в Конча-Заспе и Пуща-Водице

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Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство после проверки Государственной аудиторской службой комплекса отдыха «Пуща-Водица» и дома отдыха «Конча-Заспа», которые подчинены Государственному управлению делами.

Об этом говорится в сообщении проекта «Марлин».

В ответе на запрос Госаудитслужба сообщила, что уголовное производство возбуждено по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью с тяжелыми последствиями).

Производство начали в августе по результатам аудита использования государственного имущества и землепользования базами отдыха, проведенного летом нынешнего года. «Бабель» обратился за комментарием по поводу этой информации к ГБР и Госуправлению делами.

Ранее «Бабель» писал, что Государственное управление делами проверяет информацию об аренде имущества в доме отдыха «Конча-Заспа» и комплексе отдыха «Пуща-Водица», однако отказывается раскрыть данные об арендаторах.