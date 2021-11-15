В Украину прибыли 80 тонн боеприпасов от США

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В Украину прибыло 80 тонн боеприпасов, переданных Соединенными Штатами Америки.

Об этом говорится в сообщении посольства США.

«Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины», — сообщили в ведомстве.

В посольстве добавили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на $2,5 миллиарда.