В Украине за сутки умерли более 400 пациентов с COVID

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В Украине за минувшие сутки, 13 ноября, медики выявили 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 1 069 детей и 135 медработников). От осложнений заболевания умерли 403 пациента, а накануне — 695.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,2 миллиона случаев COVID-19. При этом 76 705 человек умерли от осложнений болезни, а 2,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 145 241 человека, одну дозу получили 65 757 граждан, а полностью иммунизированы — 79 484.

С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 665 945.

В Минздраве отмечают, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.