ВОЗ: До конца года в Афганистане от сильного недоедания могут страдать 3 миллиона детей
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Mark Knobil / Flickr
Ожидается, что до конца этого года около 3,2 миллиона детей в Афганистане будут страдать от острого недоедания, причем 1 миллион рискует умереть из-за засухи.
Об этом заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, которая находится в столице страны Кабуле, цитирует Reuters.
«Это тяжелое сражение, поскольку голод охватывает страну. Мир не должен и не может позволить себе отвлечься от Афганистана», — отметила Харрис.
У Харриса нет данных о количестве детей, которые уже умерли от недоедания, но она описала «палаты, заполненные крошечными маленькими детьми», в том числе с семимесячным ребенком, которого она описала как «по размеру меньше новорожденного».
Кроме этого, в Афганистане растет и заболеваемость корью. Сейчас в стране зарегистрировано 24 тысячи клинических случаев, а для детей, страдающих от недоедания, корь – это смертный приговор.
В октябре ООН предупреждала, что в Афганистане голодная смерть грозит 23 миллионам человек (в августе этот показатель составил 14 миллионов).
- Накануне во время переговоров в Москве талибам пообещали гуманитарную помощь от России. Также сотрудничать с талибами готов Китай.
- В начале октября переговоры с талибами провели США. Стороны также обсуждали гуманитарную помощь. «Талибан» при этом никто признавать не хочет, но Путин заявил, что нужно добиться исключения «Талибана» из списка террористических организаций на уровне ООН.