Bellingcat: Премьера фильма о «вагнеровцах» запланирована на начало следующей недели

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Скриншот с сюжета «Беларусь 1»

Международная группа расследователей Bellingcat в начале следующей недели опубликует фильм о «вагнергейте» — прошлогодней спецоперации по задержанию в Минске боевиков «частной военной компании Вагнера», к которой, по данным украинских журналистов, причастны украинские власти.

Об этом организация сообщила в Twitter в субботу, 13 ноября.

«В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет «Вагнергейт», в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года», — отметили в Bellingcat.

О том, что этот фильм снимают, стало известно 22 декабря 2020 года. Первую часть фильма (интервью и фактаж расследования) должны были опубликовать еще в феврале 2021 года, а премьеру самого фильма «длинного и качественного» как раз планировали на осень.