В США апелляционный суд приостановил обязательную вакцинацию в компаниях со штатом более 100 человек

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geralt / Рixabay

В США Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил распоряжение администрации президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса в компаниях, где работают 100 и более человек.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, коллегия из трех судей подтвердила свое предварительное решение по этому вопросу, принятое 6 ноября.

По мнению суда, требование управления по охране труда (OSHA) «значительно превышает установленные законом полномочия OSHA».

«Распоряжение выглядит не осторожно применяемым скальпелем, а огромной кувалдой, которая бьет без учета специфики по рабочим местам (и рабочим)», — заявили судьи.

Также коллегия судей считает, что распоряжение об обязательной вакцинации дополнительно обременяет бизнес финансово, грозит уничтожением рабочей силы, заставляя сотрудников компании вакцинироваться, делать тесты или увольняться, и потенциально нарушает Конституцию США.