Министр Кулеба: Украина будет поставлять двигатели для турецких беспилотников

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Украина договорилась о поставках Турции двигателей для военных беспилотников. Речь идет об ударном дроне и беспилотном истребителе.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

По его словам, соответствующие договоренности были подписаны на выставке в Стамбуле.

«Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие «Ивченко-Прогресс» подписали соглашение о поставках турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя MIUS», — отметил Кулеба.

Также «Мотор Сич» подписала соглашение с этой же компанией по поставкам двигателей для беспилотника Akinci.