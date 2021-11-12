Украинцы не смогут удалить COVID-сертификат из «Дії». Как теперь обновить его после полной вакцинации

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МВД

Министерство цифровой политики убрало кнопку «удалить» из списка возможных действий, которые можно выполнить с электронным COVID-сертификатом. Это сделали после жалобы пользователей, случайно удалявших документ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, функция удаления сертификата о вакцинации стала распространенной проблемой для пользователей, которые часто по ошибке нажимали на нее

«Мы идентифицировали эту проблему, опираясь на опыт пользователя и вообще убрали функцию «удалить сертификат», — отметил Федоров.

По его словам, новую версию «Дії» уже подали на утверждение в онлайн-магазины Goole Play Market и App Store. После того, как администраторы одобрят приложение, украинцы смогут скачать все обновления.

Чтобы обновить «желтый» сертификат на «зеленый» после полной вакцинации, необходимо отправить новый запрос на получение обновлений, то есть удалять ничего не нужно.