Зеленский просит Грузию допустить к Саакашвили украинских врачей

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Косарев Александр / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский особо подчеркнул недопустимость применения к Саакашвили непропорциональных мер принуждения и попросил предоставить его матери доступ к сыну.

Также, учитывая состояние здоровья политика, Зеленский попросил Грузию рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

«Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан», — отметил Владимир Зеленский.

Накануне экс-президент Грузии Михеил Саакашвили учел призывы Европейского суда по правам человека и пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.

Отметим, что Саакашвили с 8 ноября находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсмен Людмила Денисова просят перевести его в частную клинику.