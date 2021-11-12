Зеленский просит Грузию допустить к Саакашвили украинских врачей
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- София Телишевская
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Косарев Александр / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Зеленский особо подчеркнул недопустимость применения к Саакашвили непропорциональных мер принуждения и попросил предоставить его матери доступ к сыну.
Также, учитывая состояние здоровья политика, Зеленский попросил Грузию рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.
«Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан», — отметил Владимир Зеленский.
Накануне экс-президент Грузии Михеил Саакашвили учел призывы Европейского суда по правам человека и пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.
Отметим, что Саакашвили с 8 ноября находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсмен Людмила Денисова просят перевести его в частную клинику.
- Саакашвили, являющийся гражданином Украины и возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в канун муниципальных выборов. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- В Грузии он проходит по пяти уголовным делам. В частности, в 2018 году его заочно приговорили к шести годам заключения за якобы организацию нападения на экс-депутата парламента Валерия Гелашвили и причастность к убийству банкира Сандро Гиргвлиани. Саакашвили все обвинения в свой адрес называет сфальсифицированными.