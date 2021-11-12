Боевики на Донбассе за сутки открывали огонь 13 раз. Ранен украинский военный

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Боевики на Донбассе за сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — подчеркнули военные.

По данным штаба российские наемники открывали огонь:

около Марьинки — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

в направлении Новозвановки — трижды из артиллерии калибра 122 мм, противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Зайцево — дважды из гранатометов разных систем, также был задействован беспилотник, с помощью которого сбрасывали выстрелы ВОГ-17;

возле Троицкого — из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Гнутово и Луганского — из станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в сторону Крымского — дважды из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, в Луганской области военные заметили пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

«По состоянию на 7 часов утра 12 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», — добавили в штабе ООС.