Сигнал для США и Японии. Китай построил макеты американских истребителей для ракетных ударов
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Kanwa International Journal
Китай на одном из военных полигонов построил макеты американских истребителей F-35 и F-15 Eagle, вероятно, для отработки ракетных ударов по ним.
Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на снимки журнала Kanwa International Journal.
Указано, что макеты выполнены в натуральную величину и служат целями для ракет средней дальности, таких как баллистические DF-16 и DF-21C. Первая способна уничтожить цель на расстоянии в 1 тысячу км, а вторая «бьет» на 2 тысячи км.
Гонконгская газета и журнал отмечают, что макеты могут быть своеобразным сигналом для баз ВВС США и Японии, которые пополняются истребителями F-35B на фоне угроз Китая вторгнутся в Тайвань. При необходимости DF-21C могут «достать» базу в японском городе Ивакуни.
КНР таким образом может предупреждать США и Японию о последствиях в случае вмешательств в «региональные дела» Китая.
- Ранее спутники заметили в пустыне в округе Синьцзян макеты американских кораблей, в том числе авианосца. Эти макеты подтверждают усилия Китая по наращиванию противокорабельного потенциала в рамках возможного военного противостояния с США.
- С начала октября 2021 года Военно-воздушные силы Китая начали массово нарушать зону противовоздушной обороны Тайваня. За семь дней армия направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
- 9 октября лидер Китая Си Цзиньпин пообещал провести мирное «воссоединение» с Тайванем. Инвэнь ответила, что остров не поддастся давлению и продолжит свой демократический образ жизни.