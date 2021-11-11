Игоря Терехова официально зарегистрировали мэром Харькова. Он дал присягу

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Антон Пчелкин / «Бабель»

Харьковская территориальная избирательная комиссия 11 ноября зарегистрировала Игоря Терехова мэром города. Он официально стал городским главой.

Об этом сообщает «Суспільне».

11 ноября на внеочередной сессии Харьковского горсовета Игорь Терехов дал присягу, ему вручили удостоверение и должностной знак. Присягу он зачитал на украинском, а затем перешел на русский и поблагодарил тех, кто за него проголосовал.

Перед этим он сложил полномочия секретаря мэрии. Депутатом Харьковского горсовета вместо Терехова стал депутат от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Алексей Топчий.

Терехов называл себя преемником Геннадия Кернеса, он больше десяти лет работал его заместителем. Он провел активную избирательную кампанию: обещал запустить муниципальную скорую помощь, бороться с наркоманией, строить спортклубы, детские сады, основать «Университет третьего возраста» для пожилых людей, установить видеонаблюдение на улицах и сделать в Харькове «Зеленый каркас».

Терехов — противник декоммунизации: он критикует снос памятника Ленину и переименование проспекта Жукова в Харькове. Он не говорит на украинском языке, но обещает его выучить.