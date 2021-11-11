В ЕС рекомендуют сертифицировать еще два препарата для лечения коронавируса. До этого был только Ремдесивир

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В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) предлагают сертифицировать еще два препарата для лечения коронавируса. За все время пандемии там авторизовали только один такой препарат – Ремдесивир.

Об этом пишет пресс-служба EMA.

Позитивный вывод по анализу двух лекарств — Ронаприв и Регкирона — предоставил комитет EMA по лекарствам для людей.

Окончательное решение должно быть принято самим Агентством. Комитет рекомендует использовать Ронаприв для лечения коронавируса у взрослых и детей от 12 лет, которым не требуется дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни. Также Ронаприв можно использовать и для профилактики коронавируса.

По данным исследований, 0,9% пациентов, принимавших Ронаприв, были госпитализированы или умерли от коронавируса. В группе плацебо таковых было 3,4% пациентов.

Что касается профилактики, то в рамках исследований препарат принимали люди, которые имели тесный контакт с зараженным коронавирусом членом семьи, но не имели симптомов. Среди получивших лекарства коронавирусом заразились 29% людей, а среди получивших плацебо таких было 42,3%.

В то же время лекарство Регкирона комитет EMA рекомендует использовать только для взрослых людей, которым не нужен дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни.

Исследование проводилось на пациентах с повышенным риском. Среди получивших препарат госпитализированных и умерших было 3,1%, а среди получивших плацебо — 11,1%.

Оба препарата созданы на основе моноклональных антител. Это белки, которые прикрепляются к спаечному белку коронавируса и не дают ему проникать в клетки человека. Кстати, после лечения моноклональными антителами Минздрав Украины не рекомендует вакцинироваться от коронавируса в течение трех месяцев. Вероятной причиной является то, что препарат будет воспринимать вакцину как настоящий вирус и блокировать ее действие.