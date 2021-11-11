«Укроборонпром» займется разработками боевых роботов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Концерн «Укроборонпром» займется разработкой боевых роботов. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан с ОАО «Меридиан» им. Королева, который входит в состав концерна, инновационным холдингом Sikorsky Challenge и командой разработчиков проекта «Мобильные боевые работы».
Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Речь о создании наземных роботов, которые будут выполнять логистические, разведывательные и боевые задачи, в том числе обеспечивать огневую поддержку на поле боя и заниматься разминированием.
Первым будет реализован проект «Мобильных боевых роботов». Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод «Укроборонпрома» — серийное производство.
Другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать позднее, касаются противодействия беспилотникам, разминирования, сетевых технологий интеллектуального мониторинга воздушного пространства и наведения средств поражения, а также создания экономного электродвигателя.
- В апреле этого года подразделения французской армии провели тактические учения с использованием роботов Boston Dynamics. Spot помог избежать потерь, но значительно замедлил продвижение отрядов в городской местности и создал другие трудности.
- Роботов-собак тестировала и армия США. В сентябре 2020 года Военно-воздушные силы привлекли к учениям экспериментальных робопсов от Ghost Robotics. Патрульных Q-UGV использовали как разведчиков — они прочесывали опасные зоны и обозначали сектора для атакующих групп.