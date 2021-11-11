Прокуратура взыскала с владельца судна Delfi $16 тысяч за загрязнение моря в Одессе
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- Алексей Ярмоленко
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Александр Населенко / «Бабель»
Прокуратура взыскала с владельца судна Delfi $16 тысяч за загрязнение моря в Одессе. Корабль сел на мель у пляжа «Дельфин» и опрокинулся.
Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования Приморской окружной прокуратуры г. Одессы и взыскано с компании-судовладельца грузового танкера «Delfi» более 16 тыс долл. США, нанесенных государству ущерба вследствие загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами во время аварийного события», — говорится в сообщении.
Там напомнили, что после аварии произошла утечка нефтепродуктов в море, в результате чего была загрязнена акватория.
- 22 ноября 2019 года года сильный шторм сорвал со стоянки танкер Delfi, после чего он сел на мель в заливе Одессы. Судовладелец несколько раз переносил сроки подъема танкера, но обещал сделать это своими силами.
- Танкер Delfi убрали с пляжа Одессы 10 сентября 2020 года и доставили в нефтегазовый порт «Черноморск». До этого дня на судне произошло несколько утечек нефти.
- Поднять затонувший танкер Delfi и убрать его с одесского пляжа стоило почти 14 миллионов гривен. Но на это потратили не бюджетные средства – работы профинансировала частная фирма «Бруклин-Киев». В марте 2021 года владельца танкера обязали выплатить Администрации морпортов почти 3 миллиона гривен.