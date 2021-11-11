Минкультуры передаст костел Святого Николая в пользование приходу — до 1 июня 2022 года

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Министерство культуры Украины передаст после ремонта столичный костел Святого Николая в пользование приходу, однако не позднее 1 июня 2022 года.

Об этом сообщили на странице прихода в четверг, 11 ноября.

Кроме того, Министерство культуры должно помочь Национальному дому органной музыки найти новое помещение для репетиций и концертов — до сих пор он размещался в костеле. Национальное здание должно переехать до 1 июня 2022 года.

Кроме того, стороны договорились, что религиозная община будет соблюдать требования закона «Об охране культурного наследия», ведь костел — памятник культурного наследия национального значения.

Что касается ремонта после пожара, то осталось подписать договор и выполнить работы (в течение 6 месяцев с даты подписания договора).