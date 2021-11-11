Правительство Чехии во главе с премьер-министром Бабишем подало в отставку

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CEEC-China 2018 / Flickr

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем уходит в отставку.

Об этом заявил премьер-министр страны во время пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.

«Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его», — сказал он.

Отметим, документ будет передан президенту Чехии Милошу Земану, который сейчас находится в больнице.

Уходить в отставку Бабиш решил после поражения движения «Акция недовольных граждан» (ANO) на парламентских выборах, поскольку новая консервативная коалиция во главе с Петром Фиалой располагает большинством.

Ожидается, что Бабиш будет временно исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства. После этого он пообещал возглавить активную оппозицию.