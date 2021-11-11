В Украине за 2021 год провели больше трансплантаций органов, чем за все время независимости
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
За 2021 год в больницах Украины медики провели 234 трансплантации, это больше, чем за все время независимости страны. Также в этом году уже выполнено 204 трансплантации костного мозга.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, напомнив, что 10 ноября правительство втрое увеличило тариф на трансплантацию сердца и легких.
Так, за каждую трансплантацию сердца Министерство здравоохранения будет платить заведениям, выполняющим такие операции, более 2 миллионов гривен и за трансплантацию легких — более 2,6 миллиона гривен.
«Мы инициировали обновление тарифов в соответствии с практическим опытом выполнения таких операций. Новые тарифы позволят покрыть все возможные расходы и позволят медицинским учреждениям развивать это сложное направление. Наши врачи в этом году провели 22 трансплантации сердца и первую в истории Украины трансплантацию легких от посмертного донора», — отметил Ляшко.
В целом такие операции выполнялись в 23 центрах трансплантации, расположенных в разных регионах Украины. Все операции по трансплантации органов безвозмездны для пациента и полностью оплачиваются за средства государственного бюджета.
В проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 789 млн грн на проведение трансплантации в Украине, что на 288 млн больше, чем в этом году.
- Ранее трансплантация сердца или комплекса «сердце-легкие» оплачивалась медицинским учреждениям по тарифу 614 тысяч гривен. Правительство разделило услугу на две отдельные и повысило тариф для каждой из них.
- Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, когда вступил в силу соответствующий закон. Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека. Кроме того, в приложении «Дія» появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти.