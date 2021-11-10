Boeing признала свою вину в крушении самолета 737 MAX в Эфиопии. Тогда погибли 157 человек

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Pier Marco Tacca / Getty Images

Компания Boeing признала свою ответственность за крушение самолета 737 MAX в Эфиопии в 2019 году, в результате которого погибли 157 погибших.

Об этом пишет The New York Times.

Компания также согласилась взять на себя «исключительную ответственность» за компенсацию ущерба, присужденного семьям жертв в будущем. В своем заявлении Boeing выразила «глубочайшие соболезнования» семьям погибшим во время рейса Ethiopian Airlines и семьям 189 человек, погибших несколькими месяцами ранее в результате крушения самолета 737 MAX в Индонезии.

«Boeing стремится к тому, чтобы все семьи, потерявшие близких в авариях, получили полную и справедливую компенсацию. Cоглашение Boeing с семьями позволяет сторонам сосредоточить свои усилия на определении соответствующей компенсации для каждой семьи», — говорится в сообщении компании.

Указанные авиакатастрофы привели к глобальному запрету на использование самого продаваемого самолета Boeing, 737 MAX. Катастрофы нанесла ущерб репутации Boeing и привели к дополнительным проверкам со стороны авиационных властей всего мира.

Что не так с Boeing 737 MAX?

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился 29 октября 2018 года, потерпев аварию через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Все 189 человек на борту погибли. 10 марта 2019 года в Эфиопии упал Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек.

Расследование установило, что причиной катастроф стала некорректная работа вспомогательной программы, которая принудительно меняла положение самолета в воздухе. Эту программу под названием MCAS внедрили в бортовой компьютер для того, чтобы исправить конструктивный недостаток самолета — склонность задирать нос. Однако при определенных условиях она ошибалась и направляла самолет в землю. Выяснилось, что пилотам о ней не рассказывали.