В СНБО ответили на обвинения Авакова. Он говорил, что папки с фамилиями для санкций выдавали за несколько минут до заседаний

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Гонтар Владимир / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову, который заявлял, что папку со списками компаний или людей, в отношении которых должны ввести санкции, выдавали за несколько минут до начала заседания.

Свою позицию Данилов озвучил во время брифинга после заседания СНБО, которое состоялось в среду, 10 ноября.

«Действительно, ряд вопросов, которые рассматривают тайно, представляются непосредственно перед заседанием СНБО под подпись. После заседания документы с грифом «тайно» сдаются каждым членом Совета нацбезопасности. Мы не можем выдавать заранее, только непосредственно перед заседанием. Каждый член Совета нацбезопасности может с ними ознакомиться, задать вопросы. Голосование по каждому вопросу персональное, лист [с результатами] голосования хранится в секретариате СНБО. Если человек не согласен с тем или иным, он может проголосовать против этого. Голосование тайное, однако иногда сами члены СНБО сами объявляют, как они голосовали», — пояснил Данилов.

Отметим, что 4 ноября 2021 года бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал интервью программе «Народ против» с Наташей Влащенко на телеканале «Украина 24». Там он заявил, что перед каждым заседанием СНБО, за несколько минут до начала, ему давали папку со списками компаний или людей, а когда он спрашивал, на основании чего принято решение, получал предложение посмотреть оперативную справку.