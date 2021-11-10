Кабмин назначил нового главу Национальной службы здоровья

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Кабинет министров назначил главой Национальной службы здоровья Наталью Гусак.

Об этом в Facebook написала нардеп, член комитета Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

«Сегодня правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило главой НСЗУ Наталью Гусак», — написала она. Нардеп добавила, что два года эта служба была без руководителя и «переживала трудные времена».

«Для меня должность руководителя НСЗУ — не менее важна, чем министра. Большая ответственность. Около 160 миллиардов гривен государственных средств. Сотни людей в ведении. Тысячи больниц и аптек», – объяснила Стефанишина.

Наталья Гусак ранее была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы «ULEAD с Европой». С января 2020 года является замглавы Черновицкой ОГА, курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.