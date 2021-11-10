В Украине создали Национальный орган по противоминной деятельности
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Steele C. G. Britton / U.S. Air Force
Кабинет министров создал Национальный орган по вопросам противоминной деятельности.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 ноября.
Как отмечается, новообразованный орган возглавит министр обороны Алексей Резников, первым заместителем станет замминистра обороны, заместителем главы — заместитель министра внутренних дел. Также в состав вошли заместители министров по вопросам реинтеграции, образования, здравоохранения, социальной политики, иностранных дел, представитель Службы безопасности (СБУ) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Национальный орган по вопросам противоминной деятельности будет координировать работу министерств и других учреждений по мерам противоминной деятельности.
Одной из основных задач Нацоргана является разработка и внедрение национального стандарта по противоминной деятельности.
- 4 ноября министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны. Он заменил на должности Андрея Тарана.
- В тот же день нардепа от «Слуги народа» Ирину Верещук назначили министром по реинтеграции временно оккупированных территорий. Верещук уже заявила, что проведет аудит всех решений Совета национальной безопасности и обороны, а также рассказала, что хочет увидеть работу Трехсторонней контактной группы изнутри и перечислила свои задачи в ТКГ: открытие КПВВ, вакцинация и защита интересов граждан.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, ему нужно напрямую общаться с вожаками боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», он предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».