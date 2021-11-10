Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко передал премии за Евро-2020 больнице «Охматдет»

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Rob Newell - CameraSport / Getty Images

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко передал в больницу «Охматдет» медицинское оборудование, которое он приобрел за бонусы, заработанные на Чемпионате Европы 2020 года.

Об этом он сообщил в Instagram в среду, 10 ноября.

Ярмоленко передал медицинское оборудование заведующей отделением гемофилии больницы «Охматдет» Екатерине Вильчевской.

По итогам выступления на Чемпионате Европы 2020 стало известно, что сборная Украины получит 16 миллионов евро призовых. Как именно потом были распределены эти деньги и сколько получил каждый из игроков и тренеров сборной, неизвестно.