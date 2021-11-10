Павел Рябикин объяснил, чем занимается в Министерстве стратегической промышленности, которое депутаты называют «чемоданом без ручки»

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Бывший глава Государственной таможенной службы, а сейчас вновь назначенный министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин в интервью «Бабелю» ответил, почему его ведомство депутаты между собой называют «чемоданом без ручки» и какие вопросы он сейчас в нем решает.

Что касается «чемодана без ручки», то Рябикин отметил, что создать министерство с нуля — сложная работа, однако оно заработало.

«Оно определяет и реализует политику в сфере обороны, оборонной промышленности и оборонного заказа. Что касается документации, подготовленной министерством и вышедшей на разные уровни утверждения, наверное, сделано немало. Но чтобы это работало, нужно принять нормативную базу, которая позволит имплементировать политику в жизнь. До этого этапа министерство еще не дошло. Видимо, год — это период, которого почему-то оказалось недостаточно для разработки этой документации. Первая задача — довести начатое до конца», — пояснил Рябикин.

Сейчас же министр решает инфраструктурные вопросы: «недоукомплектовано около 40% штата, но есть проблема — то здание, в котором находится министерство, не позволяет разместить всех, то есть людей не принимают на работу, потому что их негде сажать».

Что касается задолженности по зарплатам перед оборонными предприятиями, то, по словам Рябикина, решить этот вопрос может помочь корпоратизация «Укроборонпрома»: если реализовать соответствующий закон, можно рассчитывать на дополнительные источники прибыли.