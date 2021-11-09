В Украине утилизировали полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В конце октября Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, поскольку у них истек срок годности.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос издания Liga.net.

Эти дозы нужно было использовать до 31 октября, впрочем медики не успели. Все просроченные препараты будут извлечены из пунктов и центров вакцинации.

Точное количество просроченных доз смогут озвучить после пересчета всех препаратов в регионах.

Сейчас в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых также заканчивается через несколько недель.

5 ноября сообщалось, что во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые будут переданы на специальные склады для утилизации.