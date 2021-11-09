Рэппер Тревис Скотт вернет зрителям деньги за билеты на его концерт и оплатит похороны погибших в давке
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / ACL Festival
Американский рэппер Тревис Скотт пообещал вернуть средства за билеты на его фестиваль Astroworld после того, как в первый день проведения в давке погибли восемь человек. Он также планирует оплатить похороны погибших.
Об этом пишет TMZ.
Кроме того, рэппер планирует оказать всю необходимую помощь и пострадавшим в давке. Скотт также стал партнером организации BetterHelp, которая месяц будет бесплатно работать с гостями фестиваля для восстановления их ментального здоровья.
Также его представители сообщили, что рэппер не выступит на фестивале Day N Vegas Festival 12-14 ноября, потому что сейчас он «не в том состоянии, чтобы давать концерты».
- В Техасе во время выступления рэппера Тревиса Скотта на фестивале Astroworld Festival фанаты затоптали восьмерых людей, пытаясь подойти поближе к артисту. В результате полиция Хьюстона открыла уголовное расследование. Жертвами инцидента стали люди от 14 до 27 лет, еще около 300 человек получили травмы.
- На американских рэпперов Тревиса Скотта и Дрейка подали в суд за «подстрекательство толпы» на фестивале Astroworld в Техасе. 23-летний истец Кристиан Паредес из Техаса намерен взыскать с рэпперов миллион долларов в качестве компенсации за травмы и медицинские расходы, поскольку он также пострадал во время фестиваля. Парень утверждает, что рэпперы спровоцировали толпу и не остановили концерт, когда началось насилие.