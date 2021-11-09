Netflix запускает новую функцию для детей — аналог TikTok

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Thibault Penin / Unsplash

Стриминговый сервис Netflix запускает новую функцию для детей. Она похожа на TikTok и будет показывать детям короткие видеоролики из детских программ и фильмов на платформе.

Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом сервис планирует привлечь молодых зрителей к просмотру продуктов Netflix.

Сейчас функция доступна в приложении Netflix для iOS. Там планируют еженедельно добавлять новые видеоролики на основе обновленной базы собственных программ и фильмов.

Запуском новой функции Netflix хочет составить конкуренцию YouTube Kids и TikTok, привлекая на свой сервис аудиторию этих платформ.

На этой неделе функцию запустят в США и испаноязычных странах Латинской Америки, а также в Канаде, Австралии и Ирландии.