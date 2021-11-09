Саакашвили написал письмо из тюремной больницы: уверяет, что его вывезли обманом, избивали и тащили за волосы
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- Екатерина Кадакова
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Палинчак Михаил / УНИАН
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо из больницы для обвиняемых и осужденных № 18 в Тбилиси, в котором заявил, что его перевели в это учреждение обманом, а также применяли физическую силу.
Написанное от руки письмо в эфире зачитал адвокат Саакашвили и основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия. Позже текст был опубликован на страницах Саакашвили в социальных сетях.
Экс-президент Грузии уверяет, что его привезли в учреждение «обманным путем» — объявили, что переведут в обычную городскую поликлинику.
«Без предупреждения сотрудники начали меня вывозить. Несмотря на категорический отказ, меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тянули за волосы, и я, конечно, сопротивлялся, так же, как в палате, когда ко мне подошел какой-то неопределенно криминальный медицинский персонал, и я действительно оттолкнул его, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения», — рассказал Саакашвили.
По его словам, в палате, где он находится, слышны оскорбительные возгласы заключенных.
«Все они действовали как настоящие преступники. Я отказываюсь от какого-либо медицинского вмешательства. Я не сотрудничаю с медперсоналом. Я встречусь только со своим личным врачом. Целью моего перевода сюда однозначно является мое физическое уничтожение по указанию Путина», — добавил он и призвал сторонников не поддаваться на провокации.
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- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави. В пенитенциарной службе впоследствии рассказали, что экс-президента Грузии отправили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных «в целях недопущения ухудшения состояния здоровья».