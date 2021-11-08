Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию

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Беларусь все же отказалась поставлять электроэнергию в Украину.

Копию уведомления авторства гендиректора беларусского государственного объединения «Белэнерго» Павла Дрозда опубликовали член коллегии Госинспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная и «Цензор.НЕТ».

«ГПО «Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины [объединенная энергетическая система Украины] на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — говорится в сообщении Дрозда.

Это письмо получили компании-участники рынка электрической энергии. Причины решения «Белэнерго» не указаны, но Кошарная отметила, что это «ожидаемо».

Вероятно, поставки прекратятся уже 9 ноября.

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