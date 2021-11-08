Минюст США выдвинул обвинения украинскому хакеру. Его связывают с российской группировкой REvil

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Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством.

Об этом пишет NBC News.

Васинский, по данным США, совершил около 2,5 тыс. атак с применением программ-вымогателей, и эти атаки принесли ему $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем.

В судебных документах говорится, что по мнению США Васинский и его сообщники написали вредоносное програмное обеспечение, которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его. Жертвами вирусов стали, по данным Минюста, стали по меньшей мере 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.

22-летнего украинца задержали в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции. По данным издание, он входил в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.