Кризис на беларусско-польской границе: мигранты разбили лагерь и жгут костры, слышна стрельба

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На линии границы Беларуси и Польши недалеко от погранперехода «Брузги» сотни мигрантов, которые днем пытались прорвать польские заграждения, развернули лагери и жгут костры. Польским военных, полицейским и пограничникам удалось отбить первую волну атаки мигрантов, передает Polskie Radio.

Госагентство Беларуси БелТА сообщает, что перед польскими заграждениями находятся более 2 тысяч беженцев. Польская сторона называет число тех, кто непосредственно пытался прорвать границу — это около 800 человек.

Правительство Польши провело экстренное совещание, по итогам которого был определен план действий на различные случаи. Заместитель главы МВД Бартош Гродецкий заявил, что от режима Беларуси можно ждать практически всего. Массовые штурмы границы ожидаются с рассветом. Также мигранты могут превратить всю зону на линии границы в один огромный лагерь, отметил Гродецкий.

Как сообщают независимые журналисты на местах, возле границы раздаются выстрелы. Предположительно, огонь в воздух открывают беларусские солдаты, чтобы отпугнуть мигрантов идти вглубь Беларуси.

Точных данные о стрельбе и возможных раненых пока нет.

Тем временем, Госпогранкомитет Белоруссии уверяет, что стрельба слышна с польской стороны границы.

В Европе уже выразили беспокойство из-за ситуации, а заместитель главы Министерства иностранных дел Польши провел встречу с поверенным в делах Ирака для разрешения кризиса, поскольку среди мигрантов большое количество иракцев.