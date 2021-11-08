В Китае построили макеты американских военных кораблей для ракетных учений
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Maxar Technologies
Китайские военные построили полноразмерные макеты американских кораблей, в том числе авианосца, для ракетных учений.
Об этом пишет Reuters.
Макеты кораблей заметили на спутниковых снимках территории в пустыне в округе Синьцзян. Эти макеты подтверждают усилия Китая по наращиванию противокорабельного потенциала в рамках возможного военного противостояния с США.
На снимках эксперты обнаружили макет американского авианосца и двух эсминцев. Также китайцы построили систему рельсов шириной 6 метров, на которой был установлен один из макетов. Такой механизм может использоваться для имитации движения корабля.
По данным экспертов, испытание противокорабельных ракет в пустыне не будет соответствовать реальным боевым условиям, в то же время это позволит проводить такие учения гораздо надежнее, так как американской разведке будет гораздо сложнее получить данные об этих ракетах.
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