Домогательства в Университете имени Карпенко-Карого: преподаватель Владимир Талашко написал заявление об увольнении
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Народный артист Украины, преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию, после того как в августе 2021 года его публично обвинили в сексуальных домогательствах.
О том, что Талашко больше не будет преподавать на кафедре режиссуры, сообщила актриса Виктория Муштей, которая одной из первых рассказала о домогательствах.
«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка», — написала она в Facebook.
При этом Муштей заявила, что внутреннее расследование в университете затягивают. Группа, которая занимается этим вопросом, так и не связалась с ней. По ее словам, группа будет работать до 31 декабря.
- 8 августа сценарист Богдан Ирвин обнародовал две истории бывших абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Женщины рассказали о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя этого вуза Владимира Талашко. Юлии Берзул было 15 лет, Виктории Муштей — 18. После этого о домогательствах со стороны Талашко рассказали еще несколько студенток и журналистка Ирина Сампан, которая брала у него интервью.
- Сам Талашко все обвинения отрицал. В университете заявили, что его отстранят от работы на время действия рабочей комиссии, которая должна проверить информацию о домогательствах.