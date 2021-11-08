В мае 2022 года СНБО определит первых олигархов — Зеленский подписал соответствующий закон

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Закон об олигархах, который 5 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский, вступит в силу через шесть месяцев, а уже в конце мая 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины определит первых «номинантов» на звание олигарха.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

«Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые «номинационные» заседания СНБО пройдут (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже в двадцатых числах мая», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что с целью имплементации закона об олигархах Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию в ближайшее время утвердит «Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации».

Кроме того, СНБО утвердит «Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения», а также разработает такой реестр.

Решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления:

Кабинета министров;

члена СНБО;

Национального банка;

Службы безопасности Украины;

Антимонопольного комитета Украины.

Также СНБО за десять рабочих дней до дня проведения заседания, цель которого признать личность олигархом, должна сообщить ей об этом. В сообщении должны быть изложены признаки, по которым можно признать человека олигархом. После этого такая информация публикуется на сайте СНБО.